سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 1-11-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

صعد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 1-11-2022 في نهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك بمقدار 17 قرشًا، وسجل 77.89 جنيه للشراء، و 78.24 للبيع وفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة دولة الكويت بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، وفقًا لماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى 74.83 جنيه للشراء، و 77.84 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب مقابل الجنيه إلى 77.82 جنيه للشراء، و 78.17 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 74.45 جنيه للشراء، و 77.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري 72.80 جنيه للشراء، و 77.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى

قدر سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى أمام الجنيه 77.33 جنيه للشراء، و 77.68 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجارى الدولى

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه 75.69 جنيه للشراء، و 77.85 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبى الإسلامى

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى أمام الجنيه المصرى، 76.50 جنيه للشراء، و 78.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربى

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربى مقابل الجنيه المصري إلى 74.93 جنيه للشراء، و 80.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في البنك المصرى الخليجى

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى مقابل الجنيه 74.86 جنيه للشراء، و 78.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى مقابل الجنيه المصري 76.50 جنيه للشراء، و 78.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الاهلى القطرى مقابل الجنيه 74.95 جنيه للشراء، و 78.16 للبيع.