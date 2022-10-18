سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في بداية تعاملات البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى صرف مستقر نسبيًّا: 63.25 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع، في بداية تعاملات الثلاثاء 18-10-2022 البنكية وذلك داخل البنك المركزي المصري، حيث شهدت تعاملات الإثنين مستوى مستقر نسبيًّا أيضًا بانخفاض في سعر البيع فقط داخل المركزي بقرش واحد، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الكويتية وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي حيث وصل مقابل الجنيه: 61.97 جنيه للشراء، 63.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري مستوى صرف: 61.11 جنيه للشراء، 63.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه مستوى صرف: 61.28 جنيه للشراء، 63.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي مستوى: 60.57 جنيه للشراء، 66.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف: 62.47 جنيه للشراء، 63.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مصر

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي مصر مقابل الجنيه: 62.34 جنيه للشراء، 63.60 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك سايب مقابل الجنيه: 63.23 جنيه للشراء، 63.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مستوى صرف مقابل الجنيه: 61.11 جنيه للشراء، 63.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه لمستوى صرف: 61.14 جنيه للشراء، 63.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 60.80 جنيه للشراء، 65.58 جنيه للبيع.