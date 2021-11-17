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سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 17-11-2021 في مصر

مستقرا في بداية التعاملات
‫محمود الصباغ‬‎ 9:48 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 9:48 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

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استقر سعر الدينار الكويتي في بداية التداولات اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية استقراره من حيث مستويات الشراء والبيع، ليأتي متوسط سعر الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري على المستويات المعلنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري عند مستوى 51.76 جنيه للشراء 52.22 جنيه للبيع، نتيجة عطلة الببنوك يومي الجمعة والسبت، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، لتعرض “المال” عبر التقرير التالي أسعار الدينار الكويتي داخل التعاملات المصرفية اليوم والتي جاءت على المستوى الآتي:

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سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وأظهر التقرير الصباحي لـ”المال” وصول سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي ليصبح سعره 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

تداولت مستويات شراء وبيع الدينار الكويتي استقر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وعلى صعيد سعر الدينار الكويتي في البنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وبحسب التحديث الأخير للعملات وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في بداية تعاملات البنوك المصرية، اليوم، ليحقق 3.31 دولار أمريكي.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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