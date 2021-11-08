سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 8-11-2021 في مصر

تمسك سعر الدينار الكويتي اليوم بالثبات أمام الجنيه المصري، وأتى ذلك من خلال بداية التعاملات المصرفية للبنوك المصرية الحكومية والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي، كما واصل الدينار الكويتي الاستقرار في سعره منذ فترة طويلة، وتحرص ((المــال)) الإلكترونية على تقديم أسعار الدينار الكويتي داخل البنوك وشركات الصرافة في مصر لتكون :

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

شهد الدينار الكويتي استقرارًا في سعره مقابل الجنيه المصري في عمليات المصرف العربي الدولي ليكون سعره 51.89 جنيه للشراء، و 52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم مستقرًا مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي اليوناني ليصبح سعره 50.63 جنيه للشراء، و 51.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في العمليات المصرفية للبنك الأهلي الكويتي ليسجل سعره 49.67 جنيه للشراء، و 52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم استقرارًا أمام الجنيه المصري، وظهر ذلك من خلال التعاملات المصرفية للبنك العربي الإفريقي الدولي، ليكون سعره 49.66 جنيه للشراء، و 54.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي

جاء سعر الدينار الكويتي مستقرًا أمام الريال السعودي ليكون سعره 12.43 ريال سعودي.

سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم على مستوى الاستقرار مقابل الدولار الأمريكي ليكون سعره 3.31 دولار أمريكي.