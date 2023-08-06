سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 7-8-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

سجل سعر اليوم الاثنين 7-8-2023 امام العملة المصري، في ختام أول أيام عمل بالاسبوع، وبلغ متوسط 100.32 جنيه للشراء، و100.67 جنيه للبيع، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار العملات العربية والأجنبية، ينشر موقع جريدة «المال» سعر عملة الكويت المعروضة بشاشات التداول ومواقع البنوك على شبكة الإنترنت وماكينات الصراف الآلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة، أمام الجنيه إلى 100.40 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

عرض موقع بنك الإسكندرية على شبكة الإنترنت سعر الدينار الكويتي ، مقابل الجنيه المصري بقيمة: 97.10 جنيه للشراء، و100.76 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

وقدم الموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني سعر ، بختام التعاملات المصرفية، بقيمة: 94.77 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وشهد سعر الدينار الكويتي بماكينات الصراف الآلي في بنك قطر الوطني الأهلي، قيمة: 95.94 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعرعملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

في حين أظهرت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي، بختام التعاملات المسائية: 97.30 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

و طرحت شاشات التداول المنتشرة بفروع بنك مصر سعر الدينار الكويتي، امام العملة المحلية، بقيمة: 100.05 جنيه للشراء، و 100.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدينار الكويتي بماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 99.37 جنيه للشراء، و 100.41 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغ سعر في بنك كريدي أجريكول مصر، بنهاية عمليات التداول بالبنوك، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وجاء سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل العملة المصرية، بقيمة: 93.48 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.