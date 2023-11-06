سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 6-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 6-11-2023 متباين أمام الجنيه المصري ببداية تعاملات البنوك العاملة بمصر، وجاء متوسط سعر الشراء عند 99.77 جنيه، مقابل 100.18 للبيع، وفقًا للتقرير الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري الذي يُنشر بموقعه الإلكتروني عارضًا متوسطات سلة العملات الأجنبية والعربية أمام نظيرها المحلي.

وفيما يلي تعرض بوابة جريدة «المال» أسعار عملة دولة الكويت كما تظهرها شاشات التداول وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري ببنك التعمير والإسكان إلى 96.99 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي ببداية التعاملات مقابل العملة المحلية لمصر 99.02 جنيه للشراء، و 99.96 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك SAIB

ببداية التعاملات جاء سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB مقابل العملة المحلية لمصر عند 99.93 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي موقع بنك مصر الرسمي ببداية التعاملات مقابل العملة المحلية لمصر 99.69 جنيه للشراء، و 99.96 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل العملة المحلية لمصر إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي ببنك كريدي أجريكول مقابل العملة المحلية لمصر 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر ببنك القاهرة مقابل العملة المحلية لمصر 99.60 جنيه للشراء، و 100.28 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

عرض البنك الأهلي الكويتي سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المحلية لمصر 97.73 جنيه للشراء، و 100.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المحلية لمصر بمصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 98.09 جنيه للشراء، و 100.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل العملة المحلية لمصر ببنك قطر الوطني الأهلي 95.94 جنيه للشراء، و 100.28 للبيع.