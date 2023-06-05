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سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 5-6-2023 أمام الجنيه

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سعر الشراء في المصرف العربي الدولي 100.13 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 5-6-2023 أمام الجنيه
‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

8:00 ص, الأثنين, 5 يونيو 23

استقر سجل سعر

الدينار الكويتي
اليوم الإثنين 5-6-2023 في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري، ليسجل متوسط سعر الشراء عند 100.23 جنيه للشراء مقابل 100.58 للبيع، وفقاً لما جاء بالتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري واستناداً لعدد من المواقع الألكترونية الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري وشاشات التداول اللحظى المنتشرة بفروع البنوك، وفيما يلي يستعرض موقع جريدة «المال» أسعار العملة الكويتية وفقاً لماكينات الصراف الآلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي اليوم ببنك الكويت الوطني: 94.70 جنيه للشراء مقابل 100.88 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي بمصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء مقابل 100.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي ببنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء مقابل 100.63 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي اجريكول

سعر الدينار الكويتي ببنك كريدي اجريكول: 95.51 جنيه للشراء مقابل 102.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

سعر الدينار الكويتي ببنك مصر: 99.28 جنيه للشراء مقابل 100.31 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية فى البنك التجاري الدولي

سعر

الدينار الكويتي
بالبنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء مقابل 100.63 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلى المصري

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلى: 99.28 جنيه للشراء مقابل 100.31جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي بالبنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء مقابل 100.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي فى بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي ببنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء مقابل 100.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي بالمصرف العربي الدولي: 100.13 جنيه للشراء مقابل 100.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

سعر

الدينار الكويتي
اليوم فى بنك الإسكندرية: 96.91 جنيه للشراء مقابل 100.63 جنيه للبيع.

‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

8:00 ص, الأثنين, 5 يونيو 23