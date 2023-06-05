سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 5-6-2023 أمام الجنيه

استقر سجل سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني
سعر الدينار الكويتي اليوم ببنك الكويت الوطني: 94.70 جنيه للشراء مقابل 100.88 جنيه للبيع.
سعر العملة الكويتية فى مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر الدينار الكويتي بمصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء مقابل 100.63 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان
سعر الدينار الكويتي ببنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء مقابل 100.63 جنيه للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك كريدي اجريكول
سعر الدينار الكويتي ببنك كريدي اجريكول: 95.51 جنيه للشراء مقابل 102.98 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
سعر الدينار الكويتي ببنك مصر: 99.28 جنيه للشراء مقابل 100.31 جنيه للبيع.
سعر العملة الكويتية فى البنك التجاري الدولي
سعر
سعر العملة الكويتية في البنك الأهلى المصري
سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلى: 99.28 جنيه للشراء مقابل 100.31جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
سعر الدينار الكويتي بالبنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء مقابل 100.72 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى بنك التنمية الصناعية
سعر الدينار الكويتي ببنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء مقابل 100.31 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي بالمصرف العربي الدولي: 100.13 جنيه للشراء مقابل 100.63 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية
سعر