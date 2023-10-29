سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 30-10-2023 أمام الجنيه

تباين سعر اليوم الاثنين 30-10-2023، أمام نظيره المصري على شاشات التداولات اللحظية داخل فروع المصارف العاملة في السوق المصرية إضافة للمواقع الإلكتروني الرسمية لها، ووصل متوسط سعر وحدة النقد الكويتية إلى 99.81 جنيه للشراء، و100.15 للبيع، بحسب التحديث الأخير على موقع البنك المركزي المصري المختص بنشر متوسط اسعار العملات في السوق، لتقدم المال في تقريرها التالي شراء وبيع سعر عملة دولة الكويت الكويتية، في عدد من البنوك، والتي جاءت عند:

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

جاء سعر اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك بلوم مصر عند مستوى 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري إلى 98.82 جنيه للشراء، و 99.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري داخل فروع بنك مصر 99.49 جنيه للشراء، و99.78 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية عند 97.30 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

في بداية التعاملات الصباحية جاء سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية ببنك الإسكندرية عند 96.53 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري داخل فروع مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى98.09 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

عرض بنك القاهرة سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على موقعه الإلكتروني عند 99.60 جنيه للشراء، و100.11 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية لمصر ببنك الكويت الوطني 94.23 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك المصرف المتحد إلى 93.48 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك saib

في ختام التقرير اليومي للمال.. وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك SAIB إلى 99.78 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.