سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 3-10-2022 بنهاية التعاملات

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 3-10-2022، في البنوك العاملة في مصر، عند مستوى: 63.25 جنيه للشراء، و 63.51 جنيه للبيع، وفقًا لآحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن مستوى أسعار العملات الأجنبية والعربية بالسوق مقابل الجنيه المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت بالبنوك الخاصة والحكومية والأجنبية الإسلامية والعربية، بحسب شاشات التداول، وعدد من مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، إلى 60.98 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك العربي الدولي، مستوى عند: 63.12 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

أما سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، بلغ مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 61.15 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، إلى 61.02 جنيه للشراء، و 63.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في بنك الاستثمار العربي، مستوى صرف عند: 60.75 جنيه للشراء، و 64.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وشهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف عند: 60.88 جنيه للشراء، و 63.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، إلى مستوى صرف في بنك مصر عند 61.04 جنيه للشراء، و 63.46 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي عند مستوى صرف: 61.85 جنيه للشراء، و 63.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وحقق سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، عند مستوى صرف: 62.21 جنيه للشراء، و63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وشهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى صرف عند: 62.34 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند: 59.46 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الإفريقي، إلى 60.49 جنيه للشراء، و 66.48 جنيه للبيع.