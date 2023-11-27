سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 27-11-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الاثنين 27-11-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية ارتفاع سعري الصرف، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووفقًا لآخِر تحديث عبر الموقع الرسمي لـ«البنك المركزي المصري»، وصل متوسط سعر الصرف إلى 99.99 جنيه للشراء، و100.34 جنيه للبيع. ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، طبقًا للمواقع الرسمية وشاشات التداول بالبنوك المصرية والأجنبية والعربية والإسلامية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 100.04 جنيه للشراء، و100.47 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.84 جنيه للشراء، و100.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 100.09 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و100.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 99.11 جنيه للشراء، و100.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه، 95.94 جنيه للشراء، و100.47 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف المتحد

طرح سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري بـ93.48 جنيه للشراء، و100.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و100.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 94.55 جنيه للشراء، و100.72 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وصل سعر في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري إلى 95.63 جنيه للشراء، و100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.