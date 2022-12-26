سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 26-12-2022 بنهاية التعاملات في مصر

تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 26-12-2022، بنهاية التعاملات المسائية في البنوك العاملة في مصر، إذ شهد ارتفاع وانخفاض بمقدار قرشين إلى 4 قروش في بعض البنوك، كما استقر في البعض الآخر، مسجلًا: 80.50 جنيه للشراء، و 80.77 للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي عن متوسط أسعار العملات، ويقدم موقع «المال» تقريرًا عن أسعار صرف دولة الكويت بالبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، 76.63 جنيه للشراء، و 80.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في في البنك الأهلي الكويتي – مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 78.24 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 77.76 جنيه للشراء، و 80.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، إلى 76.31 جنيه للشراء، و 82.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، 76.73 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، حقق مستوى صرف عند: 78.47 جنيه للشراء، 80.80 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، إلى 77.84 جنيه للشراء، و 80.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وطرح البنك الأهلي القطري، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، بـ 76.75 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

حقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك سايب، 80.46 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وعرض المصرف المتحد، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 74.69 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، بـ 77.77 جنيه للشراء، و 80.60 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، 77.65 جنيه للشراء، و 80.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، 77.24 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.