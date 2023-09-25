سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 25-9-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية وصول سعر اليوم الإثنين 25-9-2023 كمتوسط سعر في سوق الصرافة في مصر إلى 99.86 جنيه للشراء، مقابل 100.20 جنيه للبيع بحسب التحديث الأخير على موقع البنك المركزي المصري لمتوسط اسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض المال في تقريرها التالي التعاملات على وحدة النقد الكويتي على مستويي الشراء والبيع بفروع البنوك العاملة في مصر في بداية التعاملات الصباحية، والتي جاءت عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك المصرف المتحد وصول سعر الدينار الكويتي اليوم إلى 93.48 جنيه للشراء، 100.21 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

عرض بنك الكويت الوطني سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية ببداية التعاملات عند 94.32 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي البنك الأهلي الكويتي

عرض البنك الأهلي الكويتي سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية إلى مستويات 97.82 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية في مصر إلى 99.61 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري في السوق المحلية ببنك التنمية الصناعية 96.09 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر ببداية التعاملات ببنك قطر الوطني الأهلي أمام الجنيه 95.94 جنيه للشراء، و 100.20 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك SAIB

اظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB إلى 99.84 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بداية التعاملات 98.91 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بداخل البنك التجاري الدولي جاء سعر اليوم أمام العملة المحلية عند مستويات 97.30 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.