سعر الدينار الكويتي اليوم 25-7-2022 في بداية التعاملات الصباحية

تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين الموافق الخامس والعشرون من يوليو لعام 2022، أمام الجنيه المصري، بالبنوك المصرية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرفي، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، في بداية التعاملات اليومية، وحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري وصل متوسط أسعار العملات إلى 61.50 جنيه للشراء، و61.78 جنيه للبيع، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بأسعار صرف العملات وفقًا للتحديثات اللحظية في فروع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، إلى 59.19 جنيه للشراء، و61.70 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول في الفروع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

حققت سعر العملة الكويتية اليوم مقابل الجنيه المصري، 59.29 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

في بنك الكويت الوطني أوضحت شاشات التداول وصول سعر الدينار الكويتي اليوم، إلى 57.94 جنيه للشراء، و61.94 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي 61.36 جنيه للشراء، و61.72 جنيه للبيع في بنك بلوم مصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي « CIB»

أما في البنك التجاري الدولي «CIB»، وصل سعر العملة الكويتية أمام الجنيه المصري، إلى 59.64 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في إيجي بنك «EGBANK»

بلغ الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك، إلى 58.71 جنيه للشراء، و61.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

ووصل سعر صرف العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري، بالبنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 58.77 جنيه للشراء، و64.65 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB

أما في في البنك الأهلي القطري «QNB» وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، إلى 58.77 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، إلى 60.12 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي،

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان

وبلغ الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، إلى 59.21 جنيه للشراء، و61.58 جنيه للبيع.