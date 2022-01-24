سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 24-1-2022 في مصر

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 24 يناير 2022 داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية، وعلى شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري، عند 51.744 جنيه للشراء، و52.201 جنيه للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وفي بداية التعاملات الصباحية استقرت مستويات الدينار الكويتي مقابل الجنيه، في البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعلى نفس مستويات أمس اظهرت مؤشرات الشاشات استقرار سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع. الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، جاء عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وبين احدث تقرير للمال استقرار مستويات صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي الدولي

وعلى نفس مستويات أمس استقر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بحسب أخر تحديث للعملة الكويتية وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك الإسكندرية، 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

من ناحية أخرى حافظ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.