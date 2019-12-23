سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 23-12-2019 في مصر

تنشر جريدة المال سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه فى البنوك المصرية وكذلك اسعاره مقابل الدولار واليورو فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين 23-12-2019 ، ويسمح البنك المركزى المصرى للبنوك المحلية بتسعير العملات الأجنبية بناءا على تحركاتها أمام الدولار ووفقا لمعطيات العرض والطلب.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 52.44 جنيه للشراء و53.01 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري 52.43 جنيه للشراء و 53.01 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى مصر 52.34 جنيه للشراء و 53.12 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى الكويتى مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى الكويتى مصر 52.12 جنيه للشراء و 53.01 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنوك

سجل متوسط سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنوك وفقا لحسابات البنك المركزى المصرى 52.60 جنيه للشراء 52.98 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى مقابل الدولار

بلغ سعر الدينار الكويتى أمام الدولار بالأسواق العالمية مستوى 3.29 .

سعر الدينار الكويتى أمام الريال السعودى

يسجل الدينار الكويتى سعر 12.36 ريال سعودى وذلك بالأسواق العالمية

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية مطلع نوفمبر 2016 فى تحديد اسعار العملات الأجنبية ومنها الدينار الكويتى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الاضرار بالعملة المحلية.

وحقق سعر الريال السعودى تراجعا بنحو 10.5% أمام الجنيه خلال عام 2019 وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلى ليصل الى 52.64 جنيها للشراء و 52.98 جنيه للبيع حاليا مقابل 58.8592 جنيه للشراء و 59.1605 للبيع فى بداية العام الجارى

ويتم تسعير الدينار الكويتى أمام الجنيه بشكل يومى وفقا لمعادلة تستند الى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويكثر الطلب من جانب المصريين على السفر للعمل بدولة الكويت نظرا لقيمة الدينار الكويتى المرتفعة أمام الجنيه ، ووفقا لاحصائيات فان عدد العاملين من المصريين بالدولة الخليجية يتجاوز 230 ألفا وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتبلغ الاستثمارات الكويتية فى مصر نحو 4.7 مليار دولار عبر ما يزيد عن 1300 شركة فى مجالات المالية والصناعية والزراعية ، كما يعمل فى مصر بنكان كويتيان هما ، بنك الكويت الوطنى والبنك الأهلى الكويتى.