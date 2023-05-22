سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 22-5-2023 مقابل الجنيه

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان

اليوم الاثنين 22-5-2023 بمستهل تعاملاته الصباحية مقارنة مع تعاملات امس داخل سوق الصراف، أمام الجنيه المصري بالسوق المحلية، بحسب اخر تحديث لها على شاشات التداولات اللحظية دخل فروع البنوك العريبة والأجنبية الإسلامية والمتخصصة والتجارية، ليسجل متوسط سعر عملة الكويت 100.41 جنيه للشراء، مقارنة مع 100.76 للبيع، بحسب التحديث الاخر لمتوسط أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في القطاع المصرفي المصري على شاشات الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

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سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى

الكويتي أمام الجنيه المصر داخل فروع بنك التعمير والإسكان مستوى 96.99 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بأكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية عند 99.51 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أظهر الموقع الرسمي لبنك مصر وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 99.51 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

واستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الكويت الوطني عند مستويات 94.89 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وحافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه داخل فروع بنك القاهرة أمام الجنيه عند مستويات 100.40 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى آجريكول مصر

واظهر الموقع الرسمي لبنك كريدي أجريكول وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري لمستويات 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

وحافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري داخل بنك المصرف المتحد عند 93.48 جنيه، و 100.78 جنيه، على الترتيب.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 97.82 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجينه داخل فروع البنك المصري الخليجي عند مستويات 95.63 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الأهلي الوطني

وعرضت فروع بنك قطر الوطني الأهلي سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه عند مستويات 95.94 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.