سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 22-5-2023 مقابل الجنيه

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان
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سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى
واستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بأكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية عند 99.51 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
أظهر الموقع الرسمي لبنك مصر وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 99.51 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني
واستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الكويت الوطني عند مستويات 94.89 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة
وحافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه داخل فروع بنك القاهرة أمام الجنيه عند مستويات 100.40 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى آجريكول مصر
واظهر الموقع الرسمي لبنك كريدي أجريكول وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري لمستويات 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر عملة الكويت في المصرف المتحد
وحافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري داخل بنك المصرف المتحد عند 93.48 جنيه، و 100.78 جنيه، على الترتيب.
سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي – مصر
جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 97.82 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجينه داخل فروع البنك المصري الخليجي عند مستويات 95.63 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الأهلي الوطني
وعرضت فروع بنك قطر الوطني الأهلي سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه عند مستويات 95.94 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.