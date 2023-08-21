سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 21-8-2023 أمام الجنيه بمستهل التعاملات

وصل متوسط سعر اليوم الاثنين 21-8-2023 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بالمصارفة الوطنية والخاصة والإسلامية والتجارية إلى مستوى 100.18 جنيه للشراء، 100.53جنيه للبيع، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار العملات، ويظهر في التقرير التالي الذي يعده الموقع الإلكتروني لجريدة المال التغير في سعري شراء وبيع العملة الكويتية دخل على مواقع المصارف الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل فروع البنوك في بمستهل التداولات، والتي جاءت عند مستويات:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي إلى 99.22 جنيه للشراء، و100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر ببداية التعاملات 99.94 جنيه للشراء، و100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل فروع بنك CIB في بداية التعاملات 97.30 جنيه للشراء، و100.53جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

عرضت فروع بنك الإسكندرية سعر أمام الجنيه المصري عند 96.90 جنيه للشراء، و100.53 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري داخل فروع بنك QNB عند 95.94 جنيه للشراء، و 100.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل فروع بنك الاستثمار العربي إلى 96.03 جنيه للشراء، و102.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري داخل فروع بنك القاهرة إلى 100.40 جنيه للشراء، و100.67 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

عرضت فروع مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي عند مستويات 98.09 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان 96.99 جنيه للشراء، و100.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

عرضت فروع بنك الكويت الوطني سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه عند 94.63 جنيه للشراء، و100.75 للبيع.