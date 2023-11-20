سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 20-11-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

تباينت سعر اليوم الاثنين 20-11-2023 أمام العملة المحلية لمصر، في ختام التداولات اليومية على شاشات التعاملات اليومية الموجودة داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية إضافة إلى المواقع الرسمية لها، لتصل عملة دولة الكويت إلى 100.04 جنيه للشراء، و100.39 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للدينار بالبنك المركزي المصري على موقعه الرسمي للبنك المركزي المصري، ضمن شاشة مختصة بنشر متوسط العملات العربية والأجنبية في مصر، لتقدم المال في تقريرها التالي شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه والذي جاء عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في ختام التداولات داخل موقع البنك المصري الخليجي إلى 95.63 جنيه للشراء، و100.55 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

في ختام التعاملات، جاء سعر الدينار الكويتي مقابل عملة مصر المحلية بالمصرف المتحد عند 93.48 جنيه للشراء، و100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل عملة مصر الم بالموقع الرسمي للبنك الأهلي الكويتي 97.73 جنيه للشراء، و100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

سجل سعر مقابل عملة مصر المحلية داخل فروع بنك SAIB مستوى 100.06 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل عملة مصر المحلية في ختام التداولات في بنك الإسكندرية عند مستوى 96.79 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

أظهر التقرير الختامي وصول سعر الدينار الكويتي مقابل عملة مصر المحلية بالبنك الأهلي المصري لـ 99.15 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر داخل الموقع الرسمي لبنك مصر إلى مستويات 99.83 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

جاء سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك القاهرة مقابل عملة مصر المحلية عند مستوى 99.73 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل عملة مصر المحلية داخل فروع البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.