سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 2-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 2-10-2023 أمام عملة مصر المحلية، في بداية تعاملات البنوك على مواقعها الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل فروع المصارف العاملة سوق مصر المصرفية، ليصل متوسط سعر العملة الكويتية إلى 99.79 جنيه للشراء، و100.14 للبيع، بحسب التعاملات الأخيرة على الصفحة الرسمية المختصة بنشر متوسط أسعار العملات في مصر الموجودة داخل المنصة الرسمية للبنك المركزي المصري، وخلال السطور التالية تعرض البوابة الإلكترونية للمال اخر التحديثات على أمام الجنيه المصري على مستويي الشراء والبيع، والتي جاءت عند مستويات:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

أظهرت بداية التعاملات داخل بنك الكويت الوطني وصول سعر الدينار الكويتي اليوم أمام عملة مصر المحلية 94.29 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعرعملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

عرضت شاشات التداولات ببنك التعمير والإسكان وصول سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية 96.99 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي المصري أمام الجنيه عند مستوى 98.90 جنيه للشراء، و 99.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية في مصر داخل بنك الإسكندرية عند 96.53 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات ببنك قطر الوطني الأهلي أمام الجنيه 95.94 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

داخل فروع بنك القاهرة جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 100.04 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

سعر وحدة النقد الكويتية في بنك مصر

عرض بنك مصر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بشاشات التداولات اللحظية عند مستوى 99.55 جنيه للشراء، و 99.82 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي عند 97.30 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

سحل سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري عند 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل الكويتي اليوم أمام عملة مصر المحلية في بداية التعاملات إلى مستوى 95.63 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.