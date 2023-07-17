سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 17-7-2023 ببداية التعاملات في مصر

شهد سعر اليوم الاثنين 17-7-2023، تحركًا طفيفا على صعيد الشراء والبيع في بداية التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ليصل متوسط سعر صرف العملة الكويتية أمام الجنيه المصري عند: 100.74 جنيه للشراء، و 101.08 للبيع، بحسب التحديث الاخير على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وتقدم جريدة المال خلال التقرير التالي سعر العملة الكويتية شراء وبيع داخل القطاع المصرفي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك saib

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك SAIB إلى 100.75 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام عملة مصر المحلية بالبنك المصري الخليجي عند 95.63 جنيه للشراء، و 101.16 للبيع.

سعر علمة الكويت في بنك بلوم مصر

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل بنك بلوم مصر، وصول سعر الدينار الكويتي اليوم إلى 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات أمام الجنيه ببنك CIB عند مستويات 97.30 جنيه للشراء، و 101.13 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

عرضت فروع البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 99.77 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر أمام الجنيه بفروع بنك الإسكندرية إلى مستويات 97.44 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بفروع المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع، في بداية التعاملات.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

فيما عرضت فروع بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية عند 95.18 جنيه للشراء، و 101.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

بلغ سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية داهل فروع بنك القاهرة، 100.40 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر الدينار الكويت الوطني في بنك مصر

جاءت مستويات الشراء والبيع لسعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك الكويت الوطني 100.51 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

عرضت فروع بنك QNB سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند: 95.94 جنيه للشراء، و 101.11 للبيع.