سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 13-9-2021 في مصر

في بداية التداولات الصباحية استقر سعر الدينار الكويتي، اليوم الاثنين 13- 9- 2021، في ختام التعاملات مقابل الجنيه، داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد جريدة «المال» اليومي الذي تقدمه لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.998 جنيه للشراء، و52.459 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، عند 49.31 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

على نفس مستويات أمس استقر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.64 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أظهرت أحدث مؤشرات الدينار الكويتي وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية عند 48.49 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبينت مؤشرات التداول الصباحية وصل صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري، عند 49.32 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة الكويتية.

سعر الدينار مقابل الدولار

على نفس مستويات أمس جاءت اسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم عند 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وعلى نفس مستويات جاءت أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.