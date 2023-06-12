سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 12-6-2023 مقابل الجنيه

أظهرت آخر التحديثات في بداية التعاملات استقرار سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

اليوم الإثنين 12-6-2023 أمام الجنيه المصري، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات المصرفية، ووصل سعر العملة الكويتية متوسط 100.40 جنيه للشراء، و100.74 للبيع، وفقا لآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات، ووفقا لما أوضحته شاشات التداول اللحظي وماكينات الصراف الآلي.

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم ببنك المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه، 100.31 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك القاهرة

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك القاهرة، أمام الجنيه، 100.40 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي بقيمة 95.94 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية ببنك الاستثمار العربي ، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

حافظ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ببنك التنمية الصناعية، 96.09 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وبلغ سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي الكويتي ، 97.82 جنيه للشراء، و 100.76للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية ببنك مصر، 100.21 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك المصرف المتحد ، مقابل نظيره بالسوق المحلية 93.48 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، في بداية التعاملات 99.52 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك المصري الخليجي، عند 95.63 جنيه للشراء، و100.82 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

ووصل سعر

اليوم داخل فروع بنك الكويت الوطني، إلى 94.83 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.