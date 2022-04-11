سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين  11-4-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحيةوصول سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الاثنين 11 أبريل 2022 على مستوياته المعلَنة داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية، على نفس مستويات أمس ليصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 59.862 جنيه للشراء، 60.340 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، عند 57.569 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وحافظت مستويات شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان، عند 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

كما استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، على مستواه عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

واستقرت مستويات الدينار الكويتي على مستويات أمس مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.