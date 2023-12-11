سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 11-12-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المصرية تباين سعر اليوم الإثنين 11-12-2023 بصورة طفيفة أمام نظيره عملة مصر المحلية ببداية التداولات الصباحية، ليسجل متوسط سعر عملة دولة الكويت 99.97 جنيه للشراء، و 100.31 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات في مصر، ويعرض الموقع الإلكتروني لـ«جريدة المال» فى تقريره اليومي رصدًا على سعري شراء وبيع العملة الكويتية داخل أبرز البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري والتي جاء عند مستويات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام عملة مصر المحلية على موقع البنك التجاري الدولي إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية على موقع بنك الإسكندرية ببداية التعاملات 96.70 جنيه للشراء، و100.33 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية على موقع مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 98.09 جنيه للشراء، و100.33 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم

فيما بلغ سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية على موقع بنك بلوم ببداية التعاملات 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية على موقع بنك الكويت الوطني مستوى 94.46 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وصل سعر في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري إلى 93.48 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية على موقع بنك التنمية الصناعية عند مستوى 96.09 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية على موقع البنك الأهلي المصري مستوى 99.07 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام عملة مصر المحلية على موقع بنك مصر إلى 99.74 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.