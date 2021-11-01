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سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 1-11-2021 في مصر

سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات المصرفية
دينا مجدي 9:00 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21 9:00 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

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شهد سعر الدينار الكويتي في تعاملات صباح اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021، استقرارًا مقابل الجنيه المصري وذلك داخل العمليات المصرفية في البنوك المصرية الحكومية منها والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي المصري، ويتمسك سعر الدينار الكويتي بالثبات منذ فترة طويلة، وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية كالآتي:

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات المصرفية داخل المصرف المتحد استقرارًا في سعره ليكون 47.45 جنيه مصري للشراء، و 52.25 جنيه مصري للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في تعاملات الصرافة ببنك مصر لــ 49.4 جنيه مصري للشراء، و 52.2 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم مستقرًا داخل البنك الأهلي اليوناني ليصل لـــ 50.63 جنيه مصري للشراء، و 51.89 جنيه مصري للبيع.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وصل سعر الدينار الكويتي في بداية تعاملات اليوم أمام الدولار الأمريكي لــ 3.31 دولار أمريكي.

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بقلم دينا مجدي

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