سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 9-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت مواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك الموجودة في مصر تباين سعر اليوم الاثنين 9-10-2023 في بداية تعاملاته الصباحية مقارنة بأسعاره المعلنة أمس بالقطاع المصرفي المصري، ليصل متوسط سعر وحدة النقد الكويتية في مصر إلى 99.70 جنيه للشراء، مقابل 100.04 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث على صفحة البنك المركزي الرسمية المختصة بنشر التحديثات الأخيرة لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصرفية، لتعرض المال في السطور التالية اخر تحديث لسعري شراء وبيع عملة الكويت، والتي جاءت عند مستويات:

سعر في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي إلى 98.78 جنيه للشراء، مقابل 99.79 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

جاء سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري بفروع بنك مصر عند مستويات 99.45 جنيه للشراء، مقابل 99.79 للبيع.

سعرعملة الكويت في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الإسكندرية 96.43 جنيه للشراء، مقابل 100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل أمام العملة المحلية سعر الدينار الكويتي بمصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 98.09 جنيه للشراء، مقابل 100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

عرض بنك التنمية الصناعية سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية عند مستوى 96.09 جنيه للشراء، مقابل 99.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

أظهر الموقع الإلكتروني بالمصرف العربي الدولي وصول سعر 99.75 جنيه للشراء، و100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، مقابل 100.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر بإيجي بنك أمام العملة المحلية ببداية التعاملات 95.63 جنيه للشراء، مقابل 100.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية ببنك بلوم مصر في بداية التعاملات 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

عرض بنك القاهرة سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ببداية التعاملات عند 100.04 جنيه للشراء، مقابل 100.08 للبيع.