سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 9-10-2023 أمام الجنيه في الختام

أظهرت شاشات التداولات اللحظية الموجودة بفروع البنوك إضافة إلى مواقع البنوك الإلكترونية صعود سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 9-10-2023 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات، ليصل متوسط السعر عند 99.77 جنيه للشراء، و100.09 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث على الصفحة الرسمية لموقع البنك المركزي على متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، لتعرض المال في تقريرها اليومي على أسعار العملات أمام الجنيه المصري، والتي جاءت عند مستويات:

سعرعملة الكويت في بنك الإسكندرية

عرض الموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 96.52 جنيه للشراء، مقابل 100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أظهرت شاشات التداولات لمصرف أبو ظبي الإسلامي وصول سعر الدينار الكويتي إلى 98.09 جنيه للشراء، مقابل 100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر الدينار الكويتي على شاشات التداولات ببنك التنمية الصناعية عند مستوى 96.09 جنيه للشراء، مقابل 99.85 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

عرض فروع بنك المصرف العربي الدولي سعر أمام نظيره المصري عند 99.77 جنيه للشراء، و100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصري داخل فروع بنك CIB عند 97.30 جنيه للشراء، مقابل 00.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

عرض البنك المصري الخليجي سعر أمام الجنيه المصري بالختام عند 95.63 جنيه للشراء، مقابل 100.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

جائت العملة المحلية المصري أمام نظيره سعر الدينار الكويتي على شاشات بنك بلوم مصر عند 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك القاهرة

فيما يخض البنوك الحكومية يتيح بنك القاهرة شراء وبيع سعر الدينار الكويتي عند 100.04 جنيه للشراء، مقابل 100.09 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

عرض الموقع الإلكتروني لأكبر البنوك الحكومي البنك الأهلي سعر الدينار الكويتي عند 98.82 جنيه للشراء، مقابل 99.82 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم أمام العملة المصري ببنك مصر عند 99.54 جنيه للشراء، مقابل 99.85 للبيع.