سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 8-8-2022 في البنوك

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين الموافق الثامن من أغسطس 2022 استقرارًا نسبيًا، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، ووصل متوسط سعره في البنك المركزي المصري إلى 62.17 جنيه للشراء، و62.45 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًا عن أسعار العملة الكويتية، وفق ما أظهرته شاشات التداول اللحظية بعدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وعدد من شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 60.24 جنيه للشراء، و 62.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه، 60.76 جنيه للشراء، و 62.39 جنيه.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

وفي بنك مصر وصل سعر الدينار الكويتي، إلى 59.92 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

أظهرت شاشات التداول اللحظية، وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، إلى 58.42 جنيه للشراء، و 62.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري، 58.67 جنيه للشراء، 62.70 جنيه للبيع

سعر العملة الكويتية في البنك العربي الأفريقي

أوضحت شاشات التداول، وصل سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه المصري، 59.42 جنيه للشراء، و 65.36 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداول اللحظية، وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، إلى 59.82 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر أمام الجنيه إلى 62.09 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري، 59.30 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع، وفق شاشات التداول اللحظية بالبنك.