سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 8-8-2022 بمصر في ختام التعاملات

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 8-8-2022 في ختام تعاملات البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، وسجل متوسط السعر في البنك المركزي المصري 62.26 جنيه للشراء، 62.54 جنيه للبيع، ويعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا لسعر عملة دولة الكويت في عدد من البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة بالسوق المحلية المصرفية، والذي يعتبر أعلى قيمة للعملات العربية مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وارتفع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري إلى مستوى 59.89 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر لمستوى 59.99 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و 62.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي القطري إلى مستوى 59.43 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني NBK

أما في بنك الكويت الوطني، tوصل سعر الدينار الكويتي إلى 58.63 جنيه للشراء، و62.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي، 60.79 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، 58.49 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك العربي الإفريقي

وارتفع سعر العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي لمستوى 59.51 جنيه للشراء، و 65.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي 59.30 جنيه للشراء، و62.59 جنيه للبيع.