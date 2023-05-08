سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 8-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات اليومية

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سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

اليوم الإثنين 8-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات اليومية، ارتفاع الشراء والبيع لـ 4 قروش، وانخفض الأخير لـ 10 قروش في بعض البنوك، وبحسب التقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، وصل متوسط سعر الصرف إلى 100.63 جنيه للشراء، و100.98 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» فى التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه، 100.68 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 99.76 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 99.76 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بـ 100.68 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عرض سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 97.37 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

حقق سعر

سعر عملة دولة الكويت في بنك الاستثمار العربي

في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 95.13 جنيه للشراء، و 101.30 للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.