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سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 7-3-2022 في مصر

الدينار يستقر لليوم الثاني
‫محمود الصباغ‬‎ 10:17 ص, الأثنين, 7 مارس 22 10:17 ص, الأثنين, 7 مارس 22

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في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر شراء وبيع الدينار الكويتي اليوم الإثنين 7 مارس 2022 على مستويات الخميس الماضي داخل فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية، لتصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 51.592 جنيه للشراء، و52.046 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر صرف الدينار الكويتى في بداية التعاملات مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية عند 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتى عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

استقر سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المتحد، عند مستوى 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وحافظ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على مستواه أمام الدولار داخل البنوك المصرية اليوم عند 3.31 دولار.

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سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي

وأظهر التقرير الصباحي للمال استقرار شراء وبيع صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

وعلى نفس مستويات أمس جاء سعر شراء وبيع صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبينت التعاملات الصباحية حفاظ سعر شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، على مستواه عند 49.23 جنيه للشراء، و52.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

واستقرت أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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