ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 7-11-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية لـ 11 قرشًا البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، وسجل 78.22 جنيه للشراء، و 78.72 جنيه للبيع ، طبقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى»، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة دولة الكويت بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية لها.ً

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم أمام الجنيه، 78.11 جنيه للشراء، و 78.48 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى إلى 76.82 جنيه للشراء، و 78.66 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 73.51 جنيه للشراء، و 78.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه، 76.42 جنيه للشراء، و 78.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصرى الخليجى أمام الجنيه، بــ 75.17 جنيه للشراء، و 78.75 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلى

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى 75.40 جنيه للشراء، و 78.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى أمام الجنيه 78.24 جنيه للشراء، و 78.64 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك كريدي أجريكول- مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر مقابل الجنيه المصرى إلى 75.07 جنيه للشراء، و 81.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى القطرى أمام الجنيه المصري، 75.41 جنيه للشراء، و 78.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى مقابل الجنيه المصرى، 77.11 جنيه للشراء، و 78.64 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك سايب أمام الجنيه بــ 78.24 جنيه للشراء، و 78.66 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلى الكويتى

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى مقابل الجنيه المصري، 76.66 جنيه للشراء، و 78.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري، 75.56 جنيه للشراء، و 80.65 للبيع.