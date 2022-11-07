سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 7-11-2022 ببداية التعاملات البنكية في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 7-11-2022، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، 78.11 جنيه للشراء، و 78.43 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري، بعد إن شهد أمس الأحد ارتفاع سعر الشراء 26 قرشًا للشراء و13 قرشًا للبيع في «المركزي»، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة دولة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، بحسب شاشات التداول اللحظية بالفروع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، إلى 73.51 جنيه للشراء، و 78.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، في البنك التجاري الدولي مستوى صرف عند: 76.26 جنيه للشراء، و 78.45 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر، مستوى صرف عند: 75.32 جنيه للشراء، و 78.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، سجل مستوى صرف عند: 73.60 جنيه للشراء، و 78.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وفي بنك كريدي أجريكول مصر، بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، مستوى صرف: 74.92 جنيه للشراء، و 80.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وقدّر البنك الأهلي القطري، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 75.41 جنيه للشراء، و 78.64 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

وعرض المصرف المتحد، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، بـ 73.48 جنيه للشراء، و 78.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، إلى 75.40 جنيه للشراء، و 78.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى صرف عند: 77.11 جنيه للشراء، و 78.64 للبيع.

سعر الدينار البنك الأهلي الكويتي – مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مستوى صرف عند: 76.82 جنيه للشراء، و 78.64 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وفي بنك سايب، وصل سعر الدنيار الكويتي أمام الجنيه المصري، إلى 77.42 جنيه للشراء، و 78.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي، إلى 74.76 جنيه للشراء، و 82.08 للبيع.