سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 6-3-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات البنكية

شهد سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 99.81 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى أجريكول
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصري، 94.95 جنيه للشراء، و 102.38 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 96.24 جنيه للشراء، و 100 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 99.80 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 96.26 جنيه للشراء، و 100 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 95.53 جنيه للشراء، و 100للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 96.54 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 97.25 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في البنك التجارى الدولى
سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري، 96.73 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 95.46 جنيه للشراء، و 101.92 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 95.38 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.
سعر عملة الكويت في المصرف المتحد
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 92.93 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
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سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.07 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.