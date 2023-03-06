سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 6-3-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات البنكية

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

اليوم الإثنين 6-3-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط سعر صرف وصل إلى 99.92 جنيه للشراء، و 100.27 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري» الأخير، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 99.81 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى أجريكول

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصري، 94.95 جنيه للشراء، و 102.38 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 96.24 جنيه للشراء، و 100 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 99.80 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 96.26 جنيه للشراء، و 100 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 95.53 جنيه للشراء، و 100للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 96.54 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 97.25 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجارى الدولى

سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري، 96.73 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 95.46 جنيه للشراء، و 101.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 95.38 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 92.93 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر ا

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.31 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.07 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.