سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 5-9-2022 بنهاية التعاملات في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 5-9-2022، في ختام التعاملات اليومية بالبنوك في مصر، 62.22 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقرير صادر من البنك المركزي عن متوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا عن أسعار أسعار صرف عملة دولة الكويت، بالبنوك المصرية الحكومية والخاصّة، وفروع البنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة بالسوق المصرفية المصرية، بحسب لشاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، 60.92 جنيه للبيع، و 62.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، إلى 59.87 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، 62.11 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي

وحقق سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي مقابل الجنيه المصري، 61.04 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

وفي البنك العربي الإفريقي بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، 59.41 جنيه للشراء، و 65.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري، إلى 59.68 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري، 60.06 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 60.04 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي «CIB»

وفي البنك التجاري الدولي «CIB»، وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، إلى 60.55 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 59.61 جنيه للشراء، و 62.51جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، إلى 58.46 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 59.31 جنيه للشراء، و 63.36 جنيه للبيع.