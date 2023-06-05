سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 5-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي- مصر

اليوم الإثنين 5-6-2023 تحركاً منخفضاً للشراء والبيع بقيم تتراوح من 3- 18 قرشا مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات البنوك المحلية والأجنبية، وبلغ متوسط العملة الكويتية 100.14 جنيه للشراء مقابل 100.59 للبيع، وفقاً لما جاء بآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» التقرير التالي بسعري عملة الكويت وفقاً لمواقع البنوك الإلكترونية.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي بقيمة: 97.82 جنيه للشراء، مقابل 100.63 للبيع، وفقاً لموقع البنك الإلكتروني.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني إلى: 94.70 جنيه للشراء، مقابل 100.88 للبيع، طبقاً لما عرضه موقع البنك على شبكة الانترنت.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية ثباتاً عند: 96.91 جنيه للشراء، مقابل 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

قُدر سعر الدينار الكويتي في بنك سايب بقيمة: 100.19 جنيه للشراء، مقابل 100.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر استقراراً : 99.28 جنيه للشراء، مقابل 100.31 للبيع، كما جاء بشاشات التداول اللحظي بالبنك.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي

عُرض سعر

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

في المصرف العربي بقيمة: 100.13 جنيه شراء، مقابل 100.63 للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى: 97.30 جنيه للشراء، مقابل 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.28 جنيه للشراء، مقابل 100.31للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي ثباتاً عند: 95.63 جنيه للشراء، مقابل 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

طُرح سعر

اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي بقيمة: 95.94 جنيه للشراء، مقابل 100.63 للبيع.