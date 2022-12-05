سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 5-12-2022 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 5-12-2022، في بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في مصر، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 80.03 جنيه للشراء، و 80.30 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة دولة الكويت بحسب شاشات التداول اللحظية في أفرع البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي إلى 76.22 جنيه للشراء، و 80.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مستوى صرف عند: 75.53 جنيه للشراء، و 80.56 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، في البنك الأهلي القطري مستوى صرف عند: 76.35 جنيه للشراء، و 80.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية بلغ مستوى صرف أمام الجنيه عند: 76.98 جنيه للشراء، و 80.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 77.27 جنيه للشراء، و 80.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه مستوى صرف عند: 77.31 جنيه للشراء، و 80.15 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وطرح البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 77.43 جنيه للشراء، و 80.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وقدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 78.06 جنيه للشراء، و 80.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وعرض بنك التعمير والإسكان، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 77.29 جنيه للشراء، و 80.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد مستوى صرف عند: 74.27 جنيه للشراء، و 80.31 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وفي بنك سايب، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف أمام الجنيه عند: 79.96 جنيه للشراء، و 80.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي، إلى 79.96 جنيه للشراء، و 80.31 للبيع.