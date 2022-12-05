سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 5-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه

تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 5-12-2022 مقابل الجنيه المصري، فى نهاية التعاملات البنكية لسعري الشراء والبيع، بين الارتفاع والانخفاض، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، ووصل إلى 79.94 جنيه للشراء، و80.29 جنيه للبيع، طبقا لتقرير «البنك المركزى المصرى» لمتوسط أسعار الصرف، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالى أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول اللحظية، ومواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري إلى 77.24 جنيه للشراء، و80.15 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وسعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري سجل 77.43 جنيه للشراء، و80.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

أما سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري فحقق 76.35 جنيه للشراء، و80.31 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري 76.59 جنيه للشراء، و80.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وقدر سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري بــ 79.96 جنيه للشراء، و80.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي ، أمام الجنيه المصري 76.22 جنيه للشراء، و80.40 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصري وصل إلى 78.06 جنيه للشراء، و80.35 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 77.22 جنيه للشراء، و80.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري 75.53 جنيه للشراء، و80.56 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري فبلغ 79.96 جنيه للشراء، و80.32 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلى الكويتى

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري بــ 79.42 جنيه للشراء، و80.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري 76.89 جنيه للشراء، و80.32 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك كريدي أجريكول- مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر، مقابل الجنيه المصري إلى 75.88 جنيه للشراء، و81.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري حقق 76.25 جنيه للشراء، و81.55 للبيع.