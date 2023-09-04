سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 4-9-2023 ببداية التعاملات في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 4-9-2023، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ليصل متوسط سعر صرف عملة دولة الكويت في البنك المركزي المصري إلى 100.03 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف بحسب شاشات التداول المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 99.77 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 99.10 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 100.03 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وقدّر مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 98.09 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 94.46 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، بلغ مستوى صرف عند: 95.63 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وطرح بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 96.74 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 95.94 جنيه للشراء، و100.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي – مصر، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 97.82 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك سايب، 100.02 جنيه للشراء، و 100.36 للبيع.