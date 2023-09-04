سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 4-9-2023 أمام الجنيه في الختام

تباين سعر الكويتي اليوم الاثنين 4-9-2023 في ختام التعاملات اليوم، مقارنة بأسعار أمس ليحافظ على مستوياته في بعض البنوك، بينما يتراجع في البعض الآخر، وينخفض على صعيد الشراء فقط بباقي المصارف العاملة في السوق المحلية، ليسجل متوسط سعر عملة دول الكويت أمام الجنيه المصري 100.02 جنيه للشراء، 100.37 جنيه للبيع في آخر تحديث للعملة الكويتية على صفحة البنك المركزي المصري، لتعرض المال خلال السطور التالي سعري شراء وبيع عملة الكويت أمام الجنيه في البنوك، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بفروع بنك مصر إلى مستويات 99.77 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري عند 99.10 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

جاء الكويتي اليوم بأكبر البنوك الخاصة في السوق بنك CIB عند مستويات 97.30 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

عرض البنك الحكومي بنك القاهرة سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية عند مستويات 100.03 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي إلى مستويات 99.10 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 100.01 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وعرض بنك الكويت الوطني سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 94.46 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي في ختام التداولات بالبنك المصري الخليجي إلى مستويات 95.63 جنيه للشراء، و 100.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في الختام داخل بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري مستويات 96.74 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض بنك قطر الوطنبي الأهلي سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في الختام عند 100 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.