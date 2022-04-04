استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 4 أبريل 2022 على نفس تعاملات الأمس في بداية التعاملات الصباحية داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية، ليصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 59.862 جنيه للشراء، 60.340 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وأظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، إلى 57.569 جنيه للشراء، و60.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي 57.78 جنيه للشراء، و60.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان إلى 57.35 جنيه للشراء، و60.39 للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

أظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار داخل البنوك المصرية، اليوم إلى 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

كما بين التقرير الصباحي للمال وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي، إلى 57.37 جنيه للشراء، و63.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أظهرت شاشات التداول اللحظي وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 56.26 جنيه للشراء، و60.27 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

أظهرت شاشات التداول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 59.98 جنيه للشراء، و60.33 للبيع.