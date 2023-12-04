سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 4-12-2023 مقابل الجنيه في مستهل تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الإثنين 4-12-2023 تباين مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي متوسط سعر صرف وصل إلى 99.86 جنيه للشراء، و 100.21 جنيه للبيع، بحسب أخر تحديث بالموقع الرسمي لـ «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، من خلال التقرير اليومي التالي، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 99.91 جنيه للشراء، و100.28 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

و سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 100.09 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 99.95 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 99.00 جنيه للشراء، و 99.95 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أما سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 99.68 جنيه للشراء، و 99.95 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.27 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 96.65 جنيه للشراء، و100.27 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

و سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري إلى 95.94 جنيه للشراء، و 100.27 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

عرض سعر في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 94.41 جنيه للشراء، و 100.52 للبيع.