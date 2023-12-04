سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 4-12-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات البنوك

أوضحت شاشات التداول تباين سعر اليوم الإثنين 4-12-2023 بالشراء والبيع مقابل الجنيه المصري، وبلغ متوسط سعر صرف العملة الكويتية 99.84 جنيه للشراء، و 100.19 جنيه للبيع حسبما جاء بآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار سلة العملات العربية والأجنبية مقابل العملة المحلية، بنهاية تعاملات المصارف العاملة بالقطاع.

وترصد بوابة جريدة «المال» سعر صرف عملة الدولة الكويتية كما عرضته ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك على شبكة الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و100.27 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 94.41 جنيه للشراء، و100.52 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعرالعملة الكويتية في بنك سايب

سعر في بنك سايب: 99.91 جنيه للشراء، و100.28 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر عملة الدولة الكويتية في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي: 100.09 جنيه للشراء، و100.49 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و99.95 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.00 جنيه للشراء، و99.95 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر اليوم في بنك مصر: 99.68 جنيه للشراء، و99.95 للبيع، مقابل العملة المصرية.