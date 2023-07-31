سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 31-7-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات بنوك مصر

عرضت مواقع البنوك على شبكة الإنترنت، تحرك سعر اليوم الإثنين 31-7-2023 مرتفعاً بشكل طفيف بالشراء والبيع، بنهاية تعاملات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، وبلغ عند متوسط صرف 100.40 جنيه للشراء، 100.75 للبيع، طبقًا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر العملة الكويتية المعروض بشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، مقابل 100.86 للبيع، أمام العملة المصرية.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، مقابل 100.86 للبيع، أمام العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، مقابل 100.84 للبيع، بختام عمليات التداول.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 94.88 جنيه للشراء، مقابل 101.11 للبيع، بنهاية تعاملات البنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر في البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، مقابل 100.92 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعرعملة دولة الكويت في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع، أمام العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 97.15 جنيه للشراء، مقابل 100.86 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بينما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري قيمة: 99.50 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر بقيمة: 100.20 جنيه للشراء، مقابل 100.58 للبيع، أمام العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر اليوم في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، مقابل 100.86 للبيع، بختام التعاملات المسائية.