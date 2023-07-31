سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 31-7-2023 ببداية التعاملات

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 31-7-2023، في بداية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية مُسجلاً مستوى صرف عند: 100.51 جنيه للشراء، و 100.85 للبيع، بحسب متوسط أسعار صرف العملات بالبنك المركزي المصري، وترصد بوابة «جريدة المال» في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 99.62 جنيه للشراء، و 100.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي إلى 100.43 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 100.20 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وطرح بنك سايب، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 100.44 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 97.15 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 100.40 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

أما سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، حقق مستوى صرف عند: 95.63 جنيه للشراء، و 100.92 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك الوطني مستوى صرف عند: 94.88 جنيه للشراء، و 101.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد سجل مستوى صرف عند: 93.48 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 95.94 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.