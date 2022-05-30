سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 30-5-2022 في مصر

أظهرت آخر التحديثات استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الإثنين 30 مايو 2022 داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليسجل في آخر تحديث له 60.118 جنيه للشراء، و60.517 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحافظ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية عند 57.90 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

واستقر سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وأظهرت شاشات التداولات الصباحية وصول سعر شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي بشبكة فروع بنك الإسكندرية، 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر شراء وبيع الدينار الكويتى بفروع البنك الأهلي المصري، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

واستقر سعر الدينار الكويتى بفروع بنك مصر أمام الجنيه المصري صباح اليوم عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع.