سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 3-4-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات البنوك في مصر

جاء سعر

سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك القاهرة

اليوم الإثنين 3-4-2023، عند متوسط 100.46 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع، أمام الجنيه، في ختام التعاملات بالبنوك المحلية والعربية والأجنبية، طبقاً لآخر بيان يومى صادر عن البنك المركزى المصرى بمتوسطات سعر صرف العملات الأجنبية والعربية المنشور على موقع البنك الإلكترونى، وينشر موقع «المال» خلال السطور القادمة استناداً لشاشات التداول اللحظي بفروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك القاهرة، أمام الجنيه، 100.40 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى

سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى، أمام الجنيه، 100.59 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلى المصرى

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى ، أمام الجنيه، 99.55 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك التجارى الدولى

سعر الدينار الكويتى في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه، 97.30 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر، أمام الجنيه، 99.56 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامى

سعر

سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربى

في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه، 98.09 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك الإستثمار العربى، أمام الجنيه، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه، 97.17 جنيه للشراء، و 100.88للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى بنك كريدى أجريكول

سعر الدينار الكويتى في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه ، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصرى الخليجى

سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى، أمام الجنيه، 95.63 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك قطر الأهلى الوطنى

سعر

اليوم فى بنك قطر الأهلى الوطنى، أمام الجنيه، 95.94 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.