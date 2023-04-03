سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 3-4-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات البنوك في مصر

جاء سعر
سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك القاهرة
سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك القاهرة، أمام الجنيه، 100.40 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى
سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى، أمام الجنيه، 100.59 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلى المصرى
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى ، أمام الجنيه، 99.55 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك التجارى الدولى
سعر الدينار الكويتى في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه، 97.30 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك مصر
سعر الدينار الكويتى في بنك مصر، أمام الجنيه، 99.56 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامى
سعر
سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربى
سعر الدينار الكويتى في بنك الإستثمار العربى، أمام الجنيه، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية
سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه، 97.17 جنيه للشراء، و 100.88للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك كريدى أجريكول
سعر الدينار الكويتى في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه ، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك المصرى الخليجى
سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى، أمام الجنيه، 95.63 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك قطر الأهلى الوطنى
سعر