سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 3-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم الإثنين 3-4-2023، في بداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 100.58 جنيه للشراء، 100.93 للبيع، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا عن أسعار صرف عملة دولة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية ، بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع.

عرض بنك الإسكندرية، سعر

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

مقابل الجنيه المصري بـ 97.17 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وطرح بنك القاهرة، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 100.40 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 99.63 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري إلى 99.57 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

وقدّر البنك الأهلي القطري، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 95.01 جنيه للشراء، و 101.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، حقق مستوى صرف عند: 98.09 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكان والتعمير

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكان والتعمير، 96.99 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 100.49 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي إلى 100.59 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.