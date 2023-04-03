سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 3-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية
عرض بنك الإسكندرية، سعر
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة
وطرح بنك القاهرة، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 100.40 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 99.63 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري إلى 99.57 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري
وقدّر البنك الأهلي القطري، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي
وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
وفي بنك الكويت الوطني، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 95.01 جنيه للشراء، و 101.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
أما سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، حقق مستوى صرف عند: 98.09 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكان والتعمير
وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكان والتعمير، 96.99 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك سايب
وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 100.49 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي إلى 100.59 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.