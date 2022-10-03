سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 3-10-2022 أمام الجنيه في بداية التعاملات

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 3-10-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية مستوى مستقر نسبيًّا مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد حيث ارتفع سعره صرفه في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري بمقدار 9 قروش للبيع والشراء، ووصل في البنك المركزي المصري لمستوى: 62.94 جنيه للشراء، و 63.21 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» هذا التقرير التفصيلي أسعار صرف العملة الكويتية في عدد من البنوك بحسب شاشات التداول اللحظية في أفرع البنوك المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مستوى: 60.43 جنيه للشراء، و 65.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 62.86 جنيه للشراء، و 63.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي – مصر، بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: 61.96 جنيه للشراء، و 63.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 61.59 جنيه للشراء، و 63.26 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري: 62.86 جنيه للشراء، و 63.24 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر: 60.79 جنيه للشراء، و 63.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري: 60.77 جنيه للشراء، و 63.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري إلى: 60.90 جنيه للشراء، و 63.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

أما في البنك المصري الخليجي، حقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري: 60.63 جنيه للشراء، و 63.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي الدولي: 60.23 جنيه للشراء، و 66.18 جنيه للبيع.