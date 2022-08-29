سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 29-8-2022 في نهاية التعاملات

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من أغسطس 2022، في نهاية التعاملات اليومية، استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري، وفق ما أوضح آخر تقرير صادر على موقع البنك، 62.20 جنيه للشراء، و62.47 للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، متوسط سعر صرف العملة الكويتية، في البنوك الحكومية والخاصة والبنوك العربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفي المصري، حسب شاشات التداول اللحظية في فروع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية ALEXBANK

سجل سعر العملة الكويتية أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 58.43 جنيه للشراء، و62.53 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 60.49 جنيه للشراء، و62.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري NBE

في البنك الأهلي المصري NBE وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، إلى 60.01 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 60.98 جنيه للشراء، و62.53 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي AAI

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي الدولي، إلى 59.42 جنيه للشراء، و 65.36 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي EGBANK

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري، 59.55 جنيه للشراء، و62.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر BANQUE MISR

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، 59.97 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر BLOM BANK EGYPT

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري، 62.03 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي aBK

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، إلى 60.85 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية IDB

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري، 59.81 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان HDB

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصري، 59.85 جنيه للشراء، و62.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي AIB

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري، إلى 62.10 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع.